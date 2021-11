Covid: Montagnani, pochi altri ricoveri e Vda passa in giallo

"Bastano altri due ricoveri in Terapia intensiva e pochi più in Malattie infettive e la Valle d'Aosta è destinata a cambiare colore". A dirlo è il coordinatore dell'emergenza sanitaria Covid nella regione alpina, Luca Montagnani. È un "dato di fatto, e passare in zona gialla ha un impatto anche sull'attività sanitaria: nel primo periodo della pandemia molte persone hanno subito ritardi nelle cure, ma all'epoca non c'era una soluzione, non c'era il vaccino. Ora, a causa di poche persone, dovremo forse provocare altri ritardi perché le risorse sono quelle che sono, e io lo trovo ingiusto", aggiunge Montagnani. Il day hospital multidisciplinare del Parini da destinare a reparto Covid 1 sarà pronto da sabato: "Ci auguriamo in ogni caso di non doverlo ancora usare" conclude Montagnani.