Cold case ad Aosta, concluso incidente probatorio

Si è concluso in tarda mattinata l'incidente probatorio disposto dal gip di Aosta sui reperti trovati a casa di Giuliano Gilardi, ucciso nella sua abitazione 10 anni fa, omicidio tutt'ora irrisolto. All.'esame dei periti dei quattro indagati e dell'accusa c'è una gomma da masticare trovata nel letto della vittima il giorno dell'omicidio.

Il referto era già stato esaminato ed erano emerse tracce di dna maschile non appartenente a Gilardi che ora è stato comparato con quello degli indagati. Il 3 febbraio si terrà l'udienza in cui verranno discusse le nuove prove raccolte.

Le indagini sul caso sono state riaperte ad aprile, quando i carabinieri di Saint Vincent hanno portato nuovi indizi.