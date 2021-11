Covid: Lavevaz, valdostani chiamati a responsabilità comune

"Negli ultimi giorni è stato registrato un netto incremento dei contagi, con numeri preoccupanti per la prospettiva e la rapidità della crescita.

Non mi stanco di ripetere l'appello a tutti i valdostani: abbiamo uno strumento potentissimo, quello della vaccinazione, che dobbiamo utilizzare insieme per scongiurare peggioramenti e restrizioni. Un anno fa vivevamo uno dei picchi della pandemia, con il contagio che aveva messo in forte difficoltà il nostro sistema sanitario: se oggi non siamo in quelle condizioni è perché una gran parte della nostra popolazione si è fatta carica di questa responsabilità comune. Ma l'emergenza non è finita: registriamo di nuovo dei casi gravi che devono essere trattati in terapia intensiva, e nei giorni scorsi abbiamo purtroppo dovuto far fronte alla morte di altre persone colpite dal virus.

Ancora oggi, quindi, siamo chiamati alla responsabilità comune: questo nell'interesse di tutti, del nostro sistema sociale ed economico, per dimostrarci una comunità capace di solidarietà e coesione". Lo ha detto il presidente della regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, in apertura dei lavori del Consiglio Valle facendo il punto sull'emergenza Covid.