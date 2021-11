Cold case ad Aosta, indagata anche ex compagna vittima

C'è anche l'ex compagna della vittima, Cinzia Guizzetti, tra i quattro indagati per l'omicidio di Giuliano Gilardi, ucciso a coltellate nella sua abitazione di Saint-Christophe il 27 dicembre 2011. Lo ha appreso l'ANSA. Il caso, tutt'ora irrisolto, è stato riaperto.

La donna era già stata indagata nella prima fase delle indagini e i giudici avevano respinto la richiesta di arresto fatta dalla procura. La stessa procura nel dicembre del 2013 aveva chiesto l'archiviazione del caso, chiuso definitivamente nella primavera del 2014 dal gip di Aosta. Cinzia Guizzetti è indagata per concorso in omicidio aggravato.