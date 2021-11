Piano Salute, da domani online piattaforma democratica

La "piattaforma democratica" per dare suggerimenti e idee sul Piano della Salute e benessere 2022-2025 sarà online domani, nella sezione Sanità del sito web della Regione. La Piattaforma, che rende pubblica la bozza del Piano, sarà aperta per un mese. Chiunque potrà partecipare - cittadini o enti - dopo aver fornito i propri dati. I commenti offensivi o anonimi saranno rimossi in modo automatico. La contribuzione sarà protetta, visionata da un gruppo professionale dedicato. I vari commenti saranno trattati ed elaborati per essere ripresentati sulla stessa piattaforma. Il Piano salute e benessere "mancava dal 2013 - spiega l'assessore alla Sanità, Roberto Barmasse - ed è stato redatto in dieci mesi. Ora si apre un aspetto importante di partecipazione democratica, perché solo così il Piano potrà trovare attuazione nei prossimi anni, solo se sentito come parte di tutti noi.

L'obiettivo è avere il Piano definitivo per gennaio".