Sarà l'area verde di Gressan, alle porte di Aosta, ad ospitare il Jova Mountain Party, versione in quota del celebre Jova beach party, il tour estivo di Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti. Il concerto si svolgerà tra luglio e agosto del 2022: la data sarà annunciata venerdì prossimo in conferenza stampa in streaming dallo stesso Jovanotti. Nessuna conferma per il momento dal sindaco di Gressan, Michel Martinet.