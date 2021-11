Istat: Valle d'Aosta seconda regione più cara d'Italia

La Valle d'Aosta è la seconda regione più cara d'Italia. Lo rivela l'Istat - come segnalato dall'Unione nazionale consumatori - in base ai dati dell'inflazione di ottobre. In testa alla classifica delle regioni, con un'inflazione a +3,5%, c'è il Trentino-Alto Adige che registra a famiglia un aggravio medio pari a 948 euro su base annua, 1.359 euro per una famiglia di 4 persone. Segue la Valle d'Aosta che ha un'inflazione a +2,6%, con un rincaro annuo rispettivamente di 788 e 1.302 euro. A settembre la Valle d'Aosta era la terza regione più cara, dietro anche alla Liguria.