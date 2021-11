Regione: finanziate opere adeguamento Palaindoor Aosta

(ANSA) - AOSTA, 15 NOV - La Giunta regionale ha approvato le concessioni per interventi di impiantistica sportiva che comprendono i lavori di adeguamento del Palaindoor e il rifacimento della pista di atletica Tesolin ad Aosta. Contributi sono stati assegnati, oltre che al comune di Aosta, anche alle amministrazioni di Chatillon, Courmayeur, Gressoney-Saint-Jean e all'Unité des Communes valdôtaines Mont-Emilius.

"I contributi consentiranno - spiega l'Assessore Carlo Marzi - di realizzare importanti interventi su impianti sportivi di rilevanza regionale: ad Aosta, i due lotti dei lavori di adeguamento della struttura Palaindoor e il rifacimento della pista di atletica Tesolin di Regione Tzamberlet, per un importo complessivo di euro 845.000 euro, che garantiranno di riattivare e migliorare la fruibilità di uno dei principali poli di aggregazione sportiva dell'intera Regione; a Chatillon la manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport Bortoletto e la pavimentazione del campo da tennis, per 22.333 euro; a Courmayeur l'ammodernamento e la razionalizzazione dell'impiantistica del complesso Forum Sport Center, importante polo sportivo internazionale dell'alta valle, per 415.715 euro.

Inoltre efficientamento ed ammodernamento di impianti, piscina e spazi comuni della struttura Sport Haus di Gressoney-Saint-Jean per 806.709 euro e manutenzione straordinaria della pista ciclopedonale denominata Vélodoire gestita dall'Unité des Communes valdôtaines Mont-Emilius, per 164.700 euro". (ANSA).