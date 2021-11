Covid: Uberti, verso incremento terapia monoclonale

"Vogliamo mantenere la possibilità di fare la terapia con gli anticorpi monoclonali per tutti quei pazienti in cui è indicata, per questo stiamo lavorando per aumentare i posti settimanali disponibili". A dirlo è il commissario dell'Usl della valle d'Aosta,Massimo Uberti, che aggiunge: "Al momento i posti sono quasi saturi e considerato che purtroppo il destino delle prossime settimane sembra essere quello di un ulteriore aumento di contagi, vogliamo poter accogliere più persone".

La Valle d'Aosta "rappresenta un'eccellenza per questa terapia precoce, che permette di ridurre l'aggravamento del Covid e di conseguenza i ricoveri". Al momento l'ospedale non ha raggiunto la soglia di ricoveri per cui è necessario aprire altri reparti Covid. Nell'eventualità che diventi necessario "il primo passo sarebbe destinare dieci posti letto del Day Hospital per i contagiati".