Covid: rave party in bosco svizzera, 400 sfollati da polizia

La polizia cantonale del Vallese è intervenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi per sfollare i partecipanti ad un 'goa party' che si svolgeva nel bosco di Finges, a cavallo tra i comuni di Sierre e Loeche.

Circa 400 persone si erano radunate nella foresta per ballare e ascoltare musica ad alto volume, senza avere l'autorizzazione da parte delle autorità comunali. La polizia è intervenuta per sciogliere l'assembramento. I partecipanti al rave sono stati identificati ed allontanati dal bosco. E' stata anche aperta un'inchiesta per danneggiamenti.