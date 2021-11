Covid, un altro morto in Valle d'Aosta

Il bollettino Covid-19 emesso dalla Regione sulla situazione epidemiologica riporta un nuovo decesso. La vittima è una donna di 80 anni che era ricoverata in ospedale. Il numero dei morti dall'inizio della pandemia in Valle d'Aosta sale a 476. Nelle ultime 24 ore si sono registrati anche 25 nuovi casi positivi e cinque guariti. Sono otto le persone ricoverate in ospedale (nessuno in Terapia intensiva). Gli attuali contagiati sono 134.

Si tratta di un'anziana di 80 anni che era ricoverata all'ospedale Umberto Parini di Aosta. È il secondo decesso in due giorni, in base a quanto riportato dai bollettini diffusi dalla Regione.