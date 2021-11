Covid: Valle d'Aosta sospende visite in case riposo anziani

Con un'ordinanza firmata dal Presidente della Regione, Erik Lavevaz, la Valle d'Aosta ha deciso di sospendere le visite dei parenti nelle strutture residenziali socio-assistenziali per anziani e socio-sanitarie per il trattamento delle demenze da lunedì 15 novembre a venerdì 3 dicembre. Sospese anche le uscite degli ospiti - in totale sono circa 800 - per motivi non sanitari. La decisione è stata presa a causa della ripresa della circolazione del contagio sul territorio.

Il termine del 3 dicembre è quello "entro il quale si prevede di ottenere, compatibilmente con l'evolversi della situazione epidemiologica, una risposta anticorpale efficace degli ospiti e degli operatori a seguito della somministrazione della terza dose vaccinale attualmente in corso".

L'amministrazione comunale di Aosta ha già sospeso le visite nelle tre strutture che gestisce, a seguito del focolaio scoppiato nel Centro polivalente di via Saint-Martin-de-Corléans, dove erano risultati positivi 12 anziani su 13 (una donna è morta nelle ultime ore a seguito dell'infezione).

In totale nella regione alpina le vittime dall'inizio della pandemia sono 475, la maggior parte anziani. Numeri che hanno portato la Valle d'Aosta a detenere il triste primato per la mortalità più alta tra le regioni europee.