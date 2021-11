Covid, due medici di Rianimazione trovati positivi al Parini

Due medici in servizio nel reparto di Rianimazione del Parini sono risultati positivi al Covid-19.

Avevano appena fatto la terza dose di vaccino. Al manifestarsi di alcuni sintomi sono stati sottoposti a tampone di controllo, da cui è emersa la loro positività. I due operatori sanitari stanno bene. "Considerando anche medici no vax, chi si è licenziato, gli operatori sospesi e le carenze croniche in organico rispetto all'inizio della pandemia, in ospedale c'è molto meno personale", dice il coordinatore dell'emergenza sanitaria Luca Montagnani.