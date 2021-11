Covid, anziana morta in Valle d'Aosta

Una donna di 86 anni che era infetta dal Covid-19 è morta in Valle d'Aosta. Non era ricoverata in ospedale. L'ultimo decesso risale al 21 settembre scorso. Sale così a 475 il numero di vittime della pandemia nella regione alpina.

Nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta sono stati rilevati 19 nuovi casi positivi e ci sono stati tre guariti. I contagiati attuali sono 115, di cui sette ricoverati all'ospedale Parini, nessuno dei quali in terapia intensiva.