Barmasse a sindacati sanità, ben consci carenze personale

"Siamo ben consci delle criticità legate alla carenza di personale e tale problematica non è mai stata sottovalutata. Come Assessorato sono state ampiamente trattate, tanto che è stato richiesto all'Usl di redigere uno specifico Piano per l'attrattività che è stato presentato in audizione in Commissione e inviato a tutti gli ordini professionali, oltre che alle stesse sigle sindacali". Lo dichiara l'assessore regionale alla sanità, Roberto Barmasse, in merito al comunicato stampa unitario delle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil Valle d'Aosta relativo alla bozza del nuovo Piano socio-sanitario regionale.

"Queste criticità sono oggetto di trattazione nella Macroarea 5 del piano (La Governance) - ha aggiunto - che come le altre parti, in veste di bozza, sarà pubblicata sulla Piattaforma online a partire da martedì 16 novembre e potrà quindi essere oggetto di contributo competente e responsabile da tutte le parti interessati".