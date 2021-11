Auto fuori strada a Pont-Saint-Martin, madre e figlia ferite

Una bambina di 6 anni e la madre sono rimaste ferite questo pomeriggio in un incidente stradale a Pont-Saint-Martin, in frazione Ivery. Entrambe sono state portate all'ospedale regionale in elicottero. Le loro condizioni - secondo quanto si è appreso - non sono gravi.

La donna era alla guida della sua auto, quando per cause ancora da chiarire, è uscita di strada finendo in un prato. La vettura si è poi ribaltata. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco per recuperare il mezzo, sono intervenuti i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.