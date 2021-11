Piano salute, si valuta volo notturno elisoccorso

L'evoluzione che la bozza del Piano di salute e benessere 2022-2025 profila, "per l'assistenza sanitaria regionale, sia ospedaliera che territoriale, rende particolarmente evidente la necessità di un adeguamento del sistema di emergenza-urgenza regionale". E' quanto si legge nella bozza del Piano di Salute e benessere 2022-2025, che è all'esame della commissione del Consiglio Valle. La "nuova rete regionale dell'emergenza urgenza, dovrà garantire, implementare, uniformare e riorganizzare il soccorso sanitario di emergenza in tutti i suoi aspetti e in raccordo con tutte le altre strutture ed enti coinvolti (anche per la gestione delle maxi emergenze" e considerata la "vocazione turistica della Valle d'Aosta il piano dispone che venga avviata una valutazione tecnica e di sostenibilità finalizzata a garantire il volo notturno condotto da elicotteri per il servizio medico di emergenza e per le attività di ricerca del soccorso in montagna".