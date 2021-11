No green pass, ad Aosta sabato il corteo si potrà fare

(ANSA) - AOSTA, 11 NOV - Il corteo no Green pass di sabato, ad Aosta, si potrà fare. Lo ha deciso il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica (Cosp) che si è tenuto oggi pomeriggio in Regione. Al vaglio della Prefettura, così come indicato nella circolare emessa ieri dalla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, eventuali limitazioni per il periodo delle festività natalizie.

Ad Aosta le manifestazioni no Green pass si sono sempre svolte pacificamente e senza problemi, né di ordine pubblico né per i commercianti. (ANSA).