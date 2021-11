Verso convergenza Stella alpina-Forza Italia con Baccega

La fuoriuscita di Mauro Baccega da Pour l'Autonomie potrebbe essere il primo passo per la costituzione in Consiglio Valle di un nuovo gruppo centrista con la convergenza di Stella Alpina e Forza Italia. Di questo si è parlato questa mattina in un incontro tra lo stesso Baccega, il capogruppo della Stella Pierluigi Marquis e la coordinatrice regionale di FI Emily Rini. Quest'ultima, interpellata dall'Ansa, non commenta l'ipotesi e si limita a dire che "io lavoro per far crescere Forza Italia in Valle d'Aosta. Credo che Forza Italia abbia dimostrato nell'ultimo periodo di contribuire al benessere del nostro territorio, come si è visto in occasione dell'approvazione della legge nazionale sulla montagna".

Marzi raffredda ipotesi - Il segretario della Stella Alpina Carlo Marzi raffredda l'ipotesi di una convergenza in Consiglio Valle tra il suo gruppo e Forza Italia: "Nel partito si è parlato di costituire una forza di centro, popolare ed ecologista. Ho fatto presente, trovando ampio favore tra gli iscritti, che dobbiamo continuare a guardare all'autonomismo regionale ma anche alle forze politiche del centro nazionale, che in questo momento è molto in fermento. Però il nome di Forza Italia, all'interno del partito, non è mai stato fatto".