Salute, Valle d'Aosta valuta screening su forti fumatori

Valutare l'avvio, in forma sperimentale, di un programma di diagnosi precoce nei forti fumatori di età compresa tra 50 e 60 anni, da sottoporre a Tac toracica, a basse dosi, con frequenza annuale o biennale. E' uno degli interventi previsti nella bozza del Piano per la salute e il benessere sociale che è all'esame dell'amministrazione regionale in questi giorni e che mette la 'prevenzione' al centro delle azioni future. "Questa modalità di screening organizzato - si legge - ha visto confermata la sua efficacia in diversi studi clinici riducendo di oltre il 20% la mortalità specifica per tumore polmonare".