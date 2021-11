Regione: Mauro Baccega lascia Pour l'Autonomie

L'ex assessore Mauro Baccega lascia Pour l'Autonomie. Lo ha comunicato il capogruppo Marco Carrel, che dichiara: "La decisione è stata presa a poco più di un solo anno dall'inizio della Legislatura corrente: anche se credo che non spetti a me giudicarla, inevitabilmente mi porta a concludere che sia sfuggito il fatto che aderire al Movimento Pour l'Autonomie, sebbene all'ultimo minuto utile, non significa solo entrare a far parte, se eletti, di un gruppo consiliare, bensì significa restare perlomeno coerenti alle linee politiche democraticamente definite nel programma". Carrel e il collega Augusto Rollandin ribadiscono "la ferma determinazione a continuare a lavorare con il medesimo impegno e la medesima tenacia sui temi e gli argomenti di interesse per la comunità valdostana, confidando che la coerenza fino ad ora dimostrata possa continuare a ricevere attestati di comprensione e di apprezzamento da parte sia di chi ci segue, sia di chi non può fare a meno di guardare con stupore e apprensione ad una politica giocata sul trasformismo". Resta da chiarire ora se - come filtra da Palazzo regionale - Baccega andrà a rinforzare la maggioranza che così passa a da 19 a 20 consiglieri.