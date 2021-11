Piano salute e benessere, riaprire servizio alcologia SerD

Riaprire il servizio di alcologia presso il SerD dell'Usl della Valle d'Aosta. E' una delle azioni "da mettere in cantiere con priorità" secondo la bozza del Piano per la salute e il benessere sociale, il cui esame è iniziato in commissione.

Gli interventi che il documento propone di avviare: campagne di prevenzione da parte del SerD in merito all'abuso alcolico destinate alla popolazione con l'obiettivo di incidere sulla sulle componenti culturali del consumo di alcol tipiche delle popolazioni di montagna e offrire maggiore trasparenza sulla fruizione dei servizi disponibili alla cura e alla riabilitazione; formazione degli operatori e dei genitori da parte di educatori e psicologi dell'Azienda Usl al fine di trasferire loro le competenze relative al precoce riconoscimento dei comportamenti a rischio; creazione di sito web ove sia possibile un contatto diretto, dinamico e interattivo con un'utenza particolarmente attratta dalla tecnologia web ed incline all'uso di sostanze (attraverso il sito sarà possibile scaricare una App che permetterà ai giovani di comunicare direttamente con esperti della dipendenza).