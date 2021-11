Piano salute e benessere, a breve online Piattaforma democratica

Una "Piattaforma democratica" dove chiunque, anche il singolo cittadino, potrà dare suggerimenti sul Piano regionale per la salute e benessere 2022-2025. Sarà attiva da metà novembre ed è stato annunciato questa mattina durante la riunione della quinta commissione "Servizi sociali" in Regione, dove l'assessore alla Sanità Roberto Barmasse ha illustrato la bozza del Piano.

La piattaforma, è emerso sempre dai lavori della commissione, sarà aperta per circa un mese. Una volta raccolti i suggerimenti e le migliorie proposte alla bozza del piano, questo sarà sviluppato ulteriormente per poi essere analizzato e corretto in Giunta prima di tornare a essere discusso in commissione.