Giro d'Italia torna in Valle d'Aosta, arrivo a Cogne

La quindicesima tappa del 105/0 Giro d'Italia di ciclismo porterà nuovamente la carovana rosa in Valle d'Aosta. Il 22 maggio si correrà la Rivarolo Canavese-Cogne, di 177 chilometri e 4030 metri di dislivello.

"Il Giro d'Italia di ciclismo - commenta l'assessore regionale al turismo, Jean-Pierre Guichardaz - è l'evento itinerante più seguito e che offre un potentissimo ritorno d'immagine. È lo sport nel quale viene celebrato il contatto diretto tra pubblico e atleti, tra spettatori e attori: un evento che non può mancare in una regione turistica che guarda sempre di più ai grandi eventi come forma di promozione dello sport e del territorio. La scelta di Cogne non è casuale: nel 2022 il Parco Nazionale del Gran Paradiso celebrerà i 100 anni dall'istituzione. Un abbinamento, anche d'immagine, tra natura e sport di alto livello che, sono certo, sarà un traino formidabile per appassionati sportivi e turisti".