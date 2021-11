Vino, anche in Valle d'Aosta Cantine aperte a San Martino

Per la prima volta anche la Valle d'Aosta parteciperà a Cantine aperte a San Martino, la manifestazione autunnale di Movimento Turismo del vino in programma domenica 14 novembre. Lo slogan è 'Nasce il vino, scoppia la festa'. La manifestazione - che offre agli appassionati di tutte le età, ma anche ai semplici curiosi, un assaggio di quello che è il lavoro nei campi e poi in cantina, per vivere emozioni autentiche in compagnia, brindando all'inizio di un nuovo anno agricolo - si svolgerà dalle 10 alle 18 con obbligo di Green pass.

Sono 17 le aziende vinicole valdostane che hanno aderito: Mathieu Betemps di Saint-Christophe, Piantagrossa di Donnas, Caves cooperatives di Donnas, Cave des onze communes, Cave Mont Blanc de Morgex et La Salle, Chateau Feuillet di Saint-Pierre, La crotta di Vegneron di Chambave, Di Barrò di Saint-Pierre, Grosjean vins di Quart, Institut agricole regional di Aosta, La source di Saint-Pierre, La vrille di Verrayes, Le grain di Saint-Pierre, Les cretes di Aymavilles, Lo triolet di Introd, Ermes Pavese di Morgex e Rosset terroir di Quart.