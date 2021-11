Machet, siamo d'accordo e maggioranza va avanti

"Le forze politiche intendono collaborare insieme. Ci siamo guardati in faccia dicendoci: i valdostani meritano un governo serio e stabile, o andiamo avanti o ci si ferma. Abbiamo deciso di andare avanti. Abbiamo un programma condiviso che vogliamo, nei prossimi giorni, rivedere e ritarare". Lo ha detto la presidente dell'Uv Cristina Machet dopo l'incontro di "verifica" della maggioranza tenutosi oggi nella sede dell'Uv.

Sulla vicenda dei franchi tiratori che hanno fatto mancare i numeri durante l'ultimo Consiglio Valle Machet ha commentato: "La presenza dei franchi tiratori è stata causata da una serie di incomprensioni che cercheremo di risolvere e che però non devono in questo momento inficiare questa maggioranza. Di sicuro sappiamo che non c'è stata una congiura, non c'è un gruppo di cinque persone che scientemente hanno interpellato una forza politica per chiedere il voto segreto, ma sono situazioni personali divise tra loro che sono convogliate in una situazione che ha lasciato perplessi tutti e che ora vogliamo lasciarci alle spalle".