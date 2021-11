Ecosistema urbano, Aosta al 42/o posto classifica Green

Aosta si posiziona al 42/o posto nella classifica finale del rapporto "Ecosistema urbano" di Legambiente, Ambiente Italia e il Sole 24 ore, che ha fotografato le performance green 2020 di 105 capoluoghi di provincia in base a 18 parametri raggruppati in cinque macro aree (aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente). Nella classifica 2019 era al 43/o posto.

Rispetto alla macro area "Ambiente" per Aosta il peggior indicatore riguarda l'89/o posto della performance "Isole pedonali" e il migliore il 44/o per il "Solare pubblico". Nella marco area "Aria" 12/o posto nell'indicatore "Pm10" e 35/o per "Biossido di azoto", mentre nel settore "Acqua" è al primo posto per "Efficienza depurazione" e al 71/o per "Dispersione della rete idrica". Nella sezione mobilità il rapporto riporta il 26/o posto per l'indicatore "Vittime della strada" e il 90/o per "Offerta trasporto pubblico" mentre nella marco area "Rifiuti" il rapporto indica il 36/o posto per "Rifiuti differenziati" e il 28/o per "Rifiuti prodotti".

Le città più green in Italia è Trento, seguita da Reggio Emilia e Mantova. Fanalino di coda Palermo.