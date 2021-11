Covid: microcomunità Aosta, stop alle visite parenti

"In via precauzionale abbiamo deciso di sospendere le visite dei parenti nelle tre microcomunità gestite dall'amministrazione comunale". Lo spiega Clotilde Forcellati, assessore alle Politiche sociali del Comune di Aosta. La scelta è dettata dal focolaio nel Centro polivalente di via Saint-Martin-De-Corléans, dove 12 anziani su 13 residenti sono risultati positivi al Covid-19.

"Stiamo aspettando gli esiti dei tamponi sul personale e anche sui residenti della casa famiglia di viale Europa e del Bellevue di regione Saraillon". Il Comune "ha chiesto anche una relazione dettagliata sulle procedure dei protocolli in essere, tenuto anche conto che ci sono operatori che si spostano da una struttura all'altra". In questo momento "non dobbiamo abbassare la guardia - continua Forcellati -, la terza dose nelle microcomunità è fondamentale. Senza voler dare responsabilità a nessuno siamo la penultima regione in Italia rispetto alle terze dosi somministrate".