Focolaio Covid in Rsa ad Aosta, tre anziani ricoverati

Dodici anziani su tredici del centro polivalente di via Saint-Martin-De-Corléans sono risultati positivi al Covid-19. Di questi tre sono attualmente ricoverati nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Parini di Aosta, dove in tutto ci sono otto pazienti contagiati. Altri sei sono stati trasferiti nella struttura di Variney e tre sono in osservazione.

Il bollettino diffuso dalla Regione riporta 20 nuovi casi positivi e due guariti registrati nelle ultime 24 ore.