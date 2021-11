Terremoto: Tolentino, inaugurato edificio finanziato da VdA

(ANSA) - AOSTA, 06 NOV - Inaugurata stamattina nell'area verde di Via Foro Boario a Tolentino la nuova struttura in legno realizzata grazie al contributo della Regione autonoma Valle d'Aosta, che in seguito agli eventi sismici del 2016 aveva messo a disposizione del Comune marchigiano 93.000 euro per la realizzazione di un'opera pubblica a servizio della cittadinanza e del mondo associativo.

"Siamo orgogliosi di aver portato il sostegno della Valle d'Aosta alle popolazioni duramente colpite dal sisma. Siamo convinti che la solidarietà sia un valore indiscutibile e questi risultati ne sono la testimonianza: rinnoviamo pertanto il nostro sentimento di amicizia verso la comunità di Tolentino e ci auguriamo che quest'opera possa svolgere una funzione importante per la crescita civile e sociale dei suoi abitanti" ha detto il presidente della Regione Erik Lavevaz.

Il nuovo edificio, completamente ecocompatibile e che in caso di emergenza potrà essere utilizzato come centro di accoglienza, sarà impiegato per promuovere e incentivare le attività di varie associazioni volontarie operanti sul territorio che svolgono un ruolo di sostegno e valorizzazione del tessuto sociale a beneficio della cittadinanza. A fianco della nuova struttura è stata anche attrezzata un'area verde, completamente recintata, per i proprietari di cani con i loro animali. (ANSA).