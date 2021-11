RaiTre: in arrivo il quiz tv "Greundzo in the Sky"

Il 12 novembre su RaitreVda, alle 20 subito dopo il telegiornale, andrà in onda la prima delle cinque puntate di "Greundzo in the Sky", trasmissione a quiz "via di mezzo tra informazione, gioco e divertimento". Il "road-quiz" è condotto da Enzo Blessent e Claudine Brunod ed è stato registrato durante eventi organizzati. "Allestire queste puntate - spiegano - non è stato facilissimo perché si tratta di una prima edizione" e la "prima difficoltà" è stata "andare a registrare laddove c'erano già eventi organizzati e trovare le persone disponibili a giocare - spiega Brunod - poi il ghiaccio si scioglieva". La prima puntata è stata girata a Pollein, in collaborazione con l'associazione Agrou. Il format prevede sette minuti per rispondere a sette domande, chi arriva in fondo vince un biglietto per Skyway, sponsor principale della trasmissione insieme allo stravagante Greundzo.