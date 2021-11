Lavevaz, per Uv nessuna alternativa a questa maggioranza

"Per l'Uv non ci sono alternative a questa maggioranza". Lo ribadisce il presidente della Regione Erik Lavevaz. Sull'esistenza di tentazioni, in una parte della sua maggioranza, di guardare alla Lega, Lavevaz ha risposto: "Sicuramente, già a inizio legislatura qualcuno voleva guardare da quella parte. Ma dal nostro punto di vista le cose sono chiarissime". E sull'ipotesi che tra i franchi tiratori possa esserci qualche consigliere unionista il presidente commenta: "A sensazione lo escluderei. Ma, non essendo chiaro il segnale, è difficile anche individuare il mandante".