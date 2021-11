Vaccini, anche in Vda prenotazioni tramite portale Poste

Da lunedì 8 novembre le prenotazioni per la vaccinazione anti-Covid19 in Valle d'Aosta, per le date dal 15 novembre, saranno effettuate tramite il portale di Poste Italiane. Lo ha comunicato l'Usl della Valle d'Aosta precisando che "con il nuovo sistema i cittadini dovranno prenotare la data per la vaccinazione, in autonomia e secondo le proprie disponibilità ed esigenze, direttamente sul Portale Poste Italiane tramite il link diretto al Portale Poste, dal sito Usl, via Call center, presso gli sportelli Atm automatici di Poste Italiane (i "Postamat") e tramite i Portalettere".

All'atto della prenotazione sarà possibile scegliere la sede vaccinale tra quelle disponibili: Pollein-Grand Place (che da lunedì 15 novembre sostituirà Aosta-Palaindoor), Morgex, Châtillon e Donnas (nelle date di apertura delle sedi).

Per la prenotazione online: link diretto: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it oppure sito Usl (dall'8 novembre); prenotazione tramite Call center di Poste Italiane al numero 800 009966, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Per la prenotazione presso gli sportelli Postamat non è necessario essere clienti di Poste Italiane ma serve la tessera sanitaria e il sistema richiederà il numero di cellulare, per ricevere un codice via sms, che sarà utile alla procedura di prenotazione allo sportello. Infine il Postino può supportare l'utente nella procedura di prenotazione (servizio gratuito).

In questa fase della campagna vaccinale possono prenotare la somministrazione della prima dose tutti i soggetti di età superiore ai 12 anni non ancora vaccinati e la terza dose i cittadini di età superiore agli 80 anni, le persone di tutte le età e in condizione di "vulnerabilità" per patologia o immunodepressione, il personale sanitario. Da lunedì 8 novembre potranno prenotare la vaccinazione anche i soggetti "over-60" (60-79 anni), che saranno vaccinati a partire dal primo dicembre.