Sanità: Uberti (Usl), in Vda resta un'eccellenza

In Valle d'Aosta la sanità resta un'eccellenza. Lo ribadisce il commissario dell'Usl, Massimo Uberti, durante una conferenza stampa per fare il punto sulla campagna vaccinale. "Convivono fragilità e eccellenze - spiega - ma soprattutto ci sono peculiarità e punti di forza in parte espressi e in parte ancora no. Il problema è l'arruolamento di medici, il mercato del lavoro è viziato da un difetto di programmazione nazionale e questo è il problema principale".

Per quanto riguarda le liste di attesa, "stiamo recuperando i tempi accumulati a causa dell'emergenza Covid, lavoriamo giorno per giorno per recuperare. Non vogliamo dire che le cose vanno bene ma vogliamo far vedere che il lavoro procede". In base ai dati forniti su un campione di 68 prestazioni monitorate, il 25% risulta ancora fuori standard "ma la situazione evolve favorevolmente".