Sanità: Barmasse, da bilancio grosso aiuto a settore

"Le richieste che avevo portato in Giunta erano superiori a quanto effettivamente è stato inserito in bilancio per la sanità, in particolare per favorire l'arruolamento di nuovi medici. E' previsto un grosso aiuto, devo ritenermi soddisfatto, non c'è solo la sanità". Lo ha detto l'assessore regionale alla sanità, Roberto Barmasse, commentando i presunti 'dissidi' all'interno dell'esecutivo durante la redazione del bilancio. "Dalla Giunta - aggiunge - ho avuto sostegno per il settore sanitario che, come ripeto, non è più quello dell'era pre-Covid e richiede investimenti superiori. E' stata mostrata dai miei colleghi un'importante sensibilità in tal senso". (ANSA).