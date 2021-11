Regione, FdI chiede nuova legge elettorale

"Assistiamo impotenti ancora in questi giorni ad un Consiglio Regionale in piena bagarre di potere, dove l'opposizione non esercita il suo ruolo perché mira a sostituire parte della componente oggi al governo, e tornano i 'franchi tiratori' grazie ai 'malpancisti' all'interno della attuale maggioranza, grazie al voto segreto, modalità di voto che viene oggi impropriamente impiegata per lanciare segnali politici piuttosto che per esprimere votazioni su temi delicati.

Una Regione autonoma come la VdA non merita di restare ostaggio di 4-5 persone per i loro vili interessi di potere o di poltrona". Lo scrive Fratelli d'Italia su Facebook, chiedendo al Governo Regionale di "votare quanto prima una legge elettorale simile in tutto, come metodo di voto, espressione delle preferenze, alla legge elettorale di ogni altra Regione Italiana, che garantisca a chi vince la piena governabilità per i 5 anni di mandato, ed ai cittadini di sapere con l'espressione del proprio voto a chi affidano la gestione del Governo della Propria Regione".