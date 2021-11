Pd, su tampon tax maggioranza ignava e vigliacca

"Chiederemo conto" alla maggioranza "di quanto avvenuto. Ci dovranno rispondere, non solo a noi ma a tutte le donne della Valle d'Aosta". Il Partito Democratico reagisce con durezza dopo la bocciatura in Consiglio Valle della mozione sulla 'tampon tax', definita "una vergogna".

"Abbiamo assistito - si legge in una nota pubblicata nella pagina ufficiale del Pd VdA su Facebook - ad una serie di interventi dai banchi occupati dalla Lega, che definire osceni è un ossimoro. Quello che non ci aspettavamo, invece, era l'ignavia di alcuni della maggioranza che, silenti per tutto il dibattito, hanno vigliaccamente aspettato il voto segreto chiesto dalla Lega per affondare una proposta di civiltà".