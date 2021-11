Archeologia, anche Valle d'Aosta a Borsa mediterranea turismo

Anche la Valle d'Aosta parteciperà alla 23/a Borsa mediterranea del Turismo archeologico (Bmta) di Paestum, in programma dal 25 al 28 novembre, con una conferenza dal titolo "Valle d'Aosta, in cammino con la storia".

L'iniziativa si terrà il 25 novembre e interverranno l'archeologa e responsabile scientifico del Museo archeologico regionale di Aosta, Maria Cristina Ronc, e da remoto l'archeologa e funzionaria della soprintendenza ai Beni culturali, Stella Vittoria Bertarione.

"La Valle d'Aosta è una terra piccola ma alta, caratterizzata da montagne dense di storia e cultura. O meglio - spiegano da Bmta - culture. Montagne dove, sin da epoca preistorica, transitano genti, lingue, merci e tradizioni che, in questa regione crocevia, si sono incontrate e scontrate, incrociate e sovrapposte nel corso dei millenni".