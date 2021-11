Teatro, dieci spettacoli per nuova edizione Enfanthéâtre

Prende il via il 6 novembre la rassegna Enfanthéâtre, il festival internazionale di teatro per ragazze e ragazzi della città di Aosta, che torna nella sua formulazione estesa dopo alcuni anni di assenza dal cartellone delle manifestazioni organizzate dall'amministrazione comunale.

Il tema scelto per la 20/a edizione è quello dei "confini", intesi anche come "linea di contatto che unisce", spiega Fulvia Perrino, della biblioteca del quartiere Dora.

Gli spettacoli "scelti quest'anno - prosegue - prediligono la tipologia narrativa del teatro di figura, con burattini, marionette, ombre, che si prestano a un linguaggio visivo e sensoriale molto adatto ai bambini".

Una rassegna "ricca di novità - dice l'assessore Comunale Samuele Tedesco -, tra cui innovazioni tecnologiche con segnalibri muniti di QrCode che rimandano al programma della rassegna e la gratuità dell'ultimo spettacolo". Fra le novità anche la "sperimentazione della refezione artistica, che vedrà una compagnia teatrale entrare direttamente in una mensa scolastica e di cui i dettagli sono in fase di programmazione": Dieci in tutto gli eventi in calendario, che dureranno fino al 22 gennaio.

Il primo appuntamento è con "Fiabe a colori", della Compagnia teatrale Teatro dell'Orsa. Lo spettacolo è adatto a partire dai 3 anni. Tutti gli spettacoli si terranno alle 15 al Théâtre de la Ville di Aosta, sul cui sito è possibile prenotare e consultare il calendario completo.