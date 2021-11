Università: in Valle d'Aosta +7,5% immatricolazioni

In Valle d'Aosta le immatricolazioni all'Università sono cresciute del 7,5 per cento, contro una media nazionale per l'anno 2020-2021 del 5,7 per cento. Lo spiegano dal Salone dello studente, la fiera dell'orientamento post diploma che vedrà da domani e fino al 7 novembre un calendario di eventi online dedicati agli allievi delle scuole superiori di Valle d'Aosta (5 mila), Piemonte (179 mila) e Liguria (62 mila), per far conoscere loro le offerte formative nelle tre regioni. "In Italia le immatricolazioni per il 2020/2021 sono incrementate del 5,7% (dati Miur) rispetto all'anno precedente - spiegano dal Salone dello studente -. Si registra il grande balzo della Liguria, +25%" , per gli "atenei piemontesi +3,5%" e "Aosta fa segnare una buona vivacità, +7,5%" con "244 iscritti al primo anno".

La cinque giorni prevede eventi in streaming percorsi guidati, incontri, webinar, test di valutazione per più di 300 appuntamenti.