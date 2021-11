Sanità, pronti a ripartire lavori struttura via Brocherel

Nuovo schema di accordo di programma tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, il Comune di Aosta e l'azienda Usl della Valle d'Aosta per il completamento dell'edificazione e la gestione del centro polivalente sociosanitario di via Brocherel ad Aosta.

"L'approvazione del nuovo accordo, attraverso il quale la giunta regionale ha recepito le recenti esigenze manifestate dai vari enti - dice l'assessore alla Sanità Roberto Barmasse - permetterà di far ripartire gli interventi all'interno della struttura sociosanitaria situata nel cuore di Aosta. Da troppo tempo, i lavori al Centro polivalente di Aosta si erano arenati. Era dunque necessario far ripartire gli interventi, accogliendo anche le nuove necessità emerse per garantire adeguati servizi in ambito sanitario e sociale".