Sanità: continuità assistenziale, accordo per trovare medici

"Le peculiarità della nostra regione richiedono di mettere in atto misure straordinarie per garantire il servizio di continuità assistenziale in tutte le sedi già presenti sul territorio regionale a fronte della continua carenza di medici". A dirlo è l'assessore della Sanità, Roberto Barmasse, rispetto all'Accordo integrativo regionale approvato dalla Giunta e sottoscritto dal Comitato regionale dei Medici di Medicina generale "al fine di introdurre misure straordinarie dirette a garantire il servizio di continuità assistenziale (ex "guardia medica") sull'intero territorio regionale".

Obiettivo dell'accordo è "far fronte alla situazione emergenziale generatasi in ragione della mancanza di disponibilità di medici ad acquisire gli incarichi e del possibile ulteriore aggravarsi della situazione in conseguenza della rilevante carenza di medici di medicina generale che si registra su tutto il territorio nazionale".

Per incentivare i medici di "continuità assistenziale a rendersi disponibili a coprire turni di servizio in tutte le nove sedi presenti sul territorio regionale, questo accordo introduce un'indennità di disagio per turni prestati in sedi diverse da quelle abituali" e "sono state inoltre ulteriormente modificate le limitazioni stabilite a livello nazionale per l'assegnazione a medici di medicina generale, in possesso rei requisiti richiesti, di doppi incarichi di assistenza primaria (medico di famiglia) e continuità assistenziale". È stata "autorizzata l'Usl ad acquisire la disponibilità di medici dei assistenza primaria convenzionati con il Servizio sanitario regionale a coprire turni di continuità assistenziale".