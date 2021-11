Malore alla guida, grave 53enne

Un uomo di 53 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Aosta dopo aver avuto un malore alla guida. L'incidente è avvenuto intorno alle 8, sulla statale 26 a Donnas. L'uomo era alla guida della sua auto, quando probabilmente per un malore, è uscito di strada.

Immediato il trasporto in elicottero in ospedale dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione; la prognosi è riservata. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche il 118 e i vigili del fuoco.