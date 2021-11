Ambiente, Valle d'Aosta lancia Patto per sostenibilità 2030

Un nuovo strumento "volto a rafforzare l'impegno comune per disegnare un futuro diverso e per migliorare il benessere e la qualità di vita delle persone e della Valle d'Aosta": è il "Patto per una Valle d'Aosta sostenibile al 2030", che verrà lanciato venerdì 5 novembre durante l'evento '#VdA2030', in programma alle 10 nel salone Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, ad Aosta.

Il Patto - primo sottoscrittore l'Assessore regionale Luciano Caveri "a sottolineare che la prima ad impegnarsi sarà proprio la Regione" - potrà essere firmato dai componenti del Tavolo permanente, ma anche dalle imprese, organizzazioni, associazioni e dalle varie forme organizzative della società civile.