Scoppio in auto, due ventenni ustionate al volto

Due ragazze di 22 anni, residenti ad Aosta, sono ricoverate al Cto di Torino per le gravi ustioni riportate al volto a causa dello scoppio, probabilmente, di una bomboletta di gas, avvenuto all'interno di un'auto. Lievemente ferito anche un ragazzo di 23 anni che è stato dimesso dall'ospedale regionale di Aosta dopo essere stato medicato.

L'incidente è avvenuto la notte scorsa, poco prima delle 2,30, in via Torre del Lebbroso ad Aosta. I tre ragazzi erano all'interno di un'auto, quando uno di loro ha acceso una sigaretta in un ambiente saturo di gas, provocando l'esplosione.

I vetri delle portiere sono esplosi. Sul posto, oltre al 118 i vigili del fuoco e la polizia. Ancora da accertare l'esatta dinamica di quando accaduto. La bomboletta, che potrebbe essere all'origine dell'esplosione, non è stata ritrovata.