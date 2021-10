Sci: Bertschy, bene via libera a studio piccoli impianti

L'assessore allo Sviluppo economico Luigi Bertschy esprime "soddisfazione" per l'approvazione dello studio sui piccoli comprensori sciistici proposto alla quarta commissione. "Dopo il proficuo confronto riguardo a un'ipotesi di riorganizzazione e sostegno dei piccoli comprensori sciistici, svoltosi nella quarta commissione del Consiglio Valle, che ha sostanzialmente accolto la proposta avanzata a luglio arricchendola con ulteriori elementi di valutazione - dice Bertschy - ora siamo in grado di predisporre, al più presto, un disegno di legge sull'argomento".

"Per giungere a questa ipotesi - aggiunge l'assessore - le strutture tecniche degli assessorati dello Sviluppo economico, Formazione e Lavoro e dell'Istruzione, Università, Politiche giovani, Affari europei e Partecipate avevano predisposto un corposo dossier su cui abbiamo avuto i riscontri della commissione". Secondo Bertschy "questo lavoro si coordina con un'importante delibera che affida alla Finaosta uno studio per la razionalizzazione delle società controllate degli impianti di risalita".