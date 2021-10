Finaosta assume due nuovi dirigenti

Il consiglio di amministrazione di Finaosta ha formalizzato l'assunzione di due figure dirigenziali che andranno a ricoprire altrettanti ruoli nell'organigramma della società, riorganizzato lo scorso primo giugno. Si tratta di Mattia Sisto, che sarà responsabile della nuova Direzione Amministrazione, Finanza e Personale, e di Caroline Togniettaz, destinata al vertice della Direzione Credito, anch'essa introdotta con il riassetto dello scorso giugno. I due nominativi sono stati individuati attraverso selezioni pubbliche il cui bando era stato pubblicato a metà luglio e vengono assunti a tempi indeterminato.

Mattia Sisto è un 'interno', essendo già attualmente in forze a Finaosta con il ruolo di risk manager. Togniettaz invece era stata nel recente passato, tra il 2018 e il 2020, consigliera di amministrazione della finanziaria regionale.

A breve Finaosta formalizzerà l'assunzione, anche in questo caso a tempo indeterminato, di cinque nuove figure operative: 2 con profilo legale e 3 con profilo economico. L'iter della selezione pubblica, avviato il 30 luglio è in dirittura d'arrivo.

"L'inserimento di queste figure - commenta il direttore generale di Finaosta Paolo Giachino - consente alla società di ricostituire l'organico che era stato fortemente ridotto da una serie di uscite importanti legate a diverse ragioni, in particolare 'quota 100', e permetterà a Finaosta di ritornare ad un livello di operatività adeguato al suo ruolo".