Covid: riattivata microcomunità Variney,30 posti disponibili

La microcomunità di Variney è stata riattivata per accogliere pazienti positivi al Covid-19 che non hanno bisogno di cure ospedaliere e non possono rientrare al proprio domicilio. Ieri sono stati trasferiti i due pazienti che fino al giorno prima erano ricoverati in ospedale. I posti disponibili sono 30, riservati ai pazienti provenienti dalle strutture ospedaliere o da altre microcomunità.

"Il modello di cura adottato nella struttura di Variney, coordinato dal direttore dei Distretti 3 e 4, Franco Brinato, prevede la presenza medica quotidiana, tutti i giorni (per 35 ore alla settimana) e la presenza di personale infermieristico 24 ore al giorno, tutti i giorni. All'interno della struttura vengono mantenute tutte le misure necessarie per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da virus Sars CoV-2", fanno sapere dall'Usl.