Covid: contagi in calo in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 29 OTT - Segnali di inversione di tendenza in Valle d'Aosta sul fronte Covid. Secondo il bollettino odierno diramato dalla Regione, il numero dei positivi attuali scende a 70 in virtù di 4 nuovi casi positivi e 10 guarigioni. Scende da 6 a 5 anche il numero dei ricoverati all'ospedale Parini di Aosta, con nessun paziente in terapia intensiva. L'ultimo decesso per Covid-19 sul territorio valdostano risale al 21 settembre e il numero dei morti totali dall'inizio della pandemia a oggi resta di 474. (ANSA).