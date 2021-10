Sanità: assessore Barmasse, non mi dimetto

"Non ritengo che in questo momento sia opportuno che io mi dimetta perché non ne vedo le motivazioni". Lo ha detto l'assessore alla Sanità Roberto Barmasse ai microfoni del Tgr Vda, dicendosi soddisfatto per la richiesta di archiviazione della procura rispetto ad alcune inchieste sulla Sanità Valdostana. "Ribadisco che anche dal punto di vista morale ed etico non c'è assolutamente nulla, non ho mai raccomandato nessuno tanto meno mia figlia". Sul medico Helene Imperial, indagata per peculato per aver, secondo gli inquirenti, fatto saltare la fila a parenti e amici per far fare loro il vaccino, Barmasse ha detto: "Penso che la mia collaboratrice sia una persona onesta e capace e che tutto verrà chiarito".